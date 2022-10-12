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ВСУ освободили пять сел на Херсонщине
12.10.2022 11:00
Украиские войска в Херсонской области закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг в ночь на среду, 12 октября.
"Подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий. Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасиловки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе", - уточнили защитники.
В упомянутых селах продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.
Теги: Херсонская область, ВСУ, деоккупация
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