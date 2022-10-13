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Фонда Ахметова привез гумпомощь мариупольским переселенцам в Черновцах

13.10.2022 17:00
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Фонда Ахметова привез гумпомощь мариупольским переселенцам в Черновцах

Фонд Рината Ахметова впервые отправил гуманитарную помощь в центр "Я - Мариуполь" в Черновцах, сообщает пресс-служба Фонда в четверг, 13 октября.
Переселенцы из Мариуполя, покинувшие город из-за войны и временно поселившиеся в Черновцах, получили 1200 продуктовых наборов.
В каждый набор входят самые необходимые, питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда.



Теги: Мариуполь, гуманитарная помощь, переселенцы, фонд Рината Ахметова
 
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