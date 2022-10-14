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Залужный поздравил украинских воинов с днем защитника Отечества (ВИДЕО)

14.10.2022 11:00
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Залужный поздравил украинских воинов с днем защитника Отечества (ВИДЕО)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинских воинов с днем защитника Отечества.
"В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии. А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас", - отметил он.



Теги: поздравление, День защитника отечества, Залужный
 
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