Кабмин упростил процедуру въезда для граждан с оккупированных территорий

15.10.2022 15:00

Для украинцев, которые выезжают с временно оккупированных территорий, упрощена процедура возвращения на подконтрольные территории. Об этом сообщает Минреинтеграции.

"Согласно Постановлению №57 и изменениями в Порядке пересечения границы, граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении. При этом Государственная пограничная служба самостоятельно вносит данные о человеке в базу. Граждане в возрасте от 18 лет, которые потеряли свои документы, также будут пропускаться при наличии свидетельства о рождении. Затем идентификацию будут проводить уже на территории Украины", - сообщили в ведомстве.

Также в Минреинтеграции сообщили, что решением проблем получения или восстановления документов граждан Украины, которые выехали в третьи страны, занимается межведомственная рабочая группа. Этой группой принято, в частности, решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения на возвращение в Украину.