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Россияне атаковали Киев дронами-камикадзе
17.10.2022 10:00
Утром 17 октября россияне атаковали центр Киева дронами-камикадзе. Повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил "мэр" столицы Виталий Кличко.
"В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева - пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - отметил Кличко.
Теги: Россия, Киев, атака, дрон
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