Россияне атаковали Киев дронами-камикадзе

17.10.2022 10:00

Утром 17 октября россияне атаковали центр Киева дронами-камикадзе. Повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил "мэр" столицы Виталий Кличко.

"В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева - пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - отметил Кличко.