- Рада отменила призыв на срочную службу во время войны17:00
- Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины13:00
- Из плена РФ и "ЛДНР" освобождены 108 украинок10:00
- "Укроборонпром" анонсировал ответ на атаки дронов РФ15:00
- В Харькове из-за проблем с электричеством остановилось метро12:00
- Россияне атаковали Киев дронами-камикадзе10:00
- Украинцы за двое суток задонатили 150 млн грн на "Ловцов Шахедов"13:00
- Украинские активисты предложили $50 тысяч за пленение Гиркина10:00
- Кабмин упростил процедуру въезда для граждан с оккупированных территорий15:00
- Изменился порядок выплат помощи для переселенцев от ООН13:00
Рада отменила призыв на срочную службу во время войны
Депутаты Верховной рады приняли законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Законопроект №8109 поддержали 318 депутатов.
Документом дополняется закон "О воинской обязанности и военной службе" новой статьей, определяющей, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.
При этом законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов:
- организации медицинского осмотра лиц, состоящих на учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие их на учет военнообязанных или исключение из учета;
- направление призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
Теги: закон, военное положение, отмена, призыв, Верховная Рада
- Сигареты подорожают на 40%?
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»
- Рада снова провалила бюджет-2009
- В Латвии окончательно отменили смертную казнь
- В Украине изменили закон о военном положении: что будет теперь
- Покровск и Константиновка остались без электричества15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Кураховской громаде стартует проект «Накорми голодного»17:00
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области12:00
- Рада отменила призыв на срочную службу во время войны17:00
- Покровск и Константиновка остались без электричества15:00
- Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины13:00
- Германия прекращает льготный обмен гривны для украинских беженцев12:00
- Количество жертв авиакатастрофы в Ейске существенно выросло11:00
- Из плена РФ и "ЛДНР" освобождены 108 украинок10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В России два человека погибли в результате падения военного самолета (ВИДЕО)08:00
- В Литве начались учения стран НАТО17:00
- "Укроборонпром" анонсировал ответ на атаки дронов РФ15:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Изменился порядок выплат помощи для переселенцев от ООН
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева
- Метинвест передал на фронт 25 "мобильных блиндажей"
- В Киеве открылась выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- "Укроборонпром" анонсировал ответ на атаки дронов РФ