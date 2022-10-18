Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины

18.10.2022 13:00

С 10 октября в результате ударов российских оккупантов уничтожены 30% электростанций Украины, сообщил во вторник, 18 октября, Владимир Зеленский.

"Другой вид российских терактов нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров с путинским режимом не осталось", - написал президент в Twitter.