Центр для переселенцев "Я-Мариуполь" открылся в Черновцах

19.10.2022 15:00

В Черновцах открыли 14-й в Украине центр "Я-Мариуполь". Об этом сообщается на официальной странице центров "Я-Мариуполь".

Открытие центра посетили мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Черновцов Роман Кличук и советница по муниципальным вопросам Председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан.

“Наши центры – это место, где мариупольцы получают чувство уюта и безопасности. Через сеть мы объединяем мариупольцев в единую семью. Помогаем и поддерживаем друг друга. Обсуждаем видение будущего города. Наше общее желание – возродить украинский Мариуполь», – сказал Бойченко.

Адрес центра "Я-Мариуполь" в Черновцах - Центральная площадь, 1 (вход с улицы Ивана Франко).