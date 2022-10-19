Кабмин создал штаб помощи в возвращении граждан из оккупации

19.10.2022 10:00

Кабинет Министров создал Координационный штаб по возвращению в Украину граждан с временно оккупированных территорий через третьи страны. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Сегодня правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и своим решением создало Координационный штаб по вопросам обеспечения выезда граждан Украины с временно оккупированных территорий через территорию третьих стран в Украину. Его возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук", - говорится в сообщении.

Основными задачами штаба является координация деятельности органов власти относительно обеспечения выезда граждан Украины с ВОТ на территорию третьих стран; содействия гражданам с ВОТ, которые находятся на территории третьих стран, в получении и восстановлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; организации эвакуации в Украину людей, нуждающихся в помощи в возвращении.