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В "Укрэнерго" рассказали, как узнать о возможном отключении света
20.10.2022 11:00
20 октября с 7:00 до 22:00 во всех городах Украины могут выключать электроэнергию, предупредили в "Укрэнерго".
Однако ее потребителям не нужно думать, где и когда это случится, ведь отключение света на той или иной улице определяют операторы распределительных сетей (облэнерго).
Их перечень и ссылки на них можно посмотреть на сайте Министерства энергетики Украины.
Также сообщение о выключении света вы можете найти:
- в новостных лентах,
- в специально отведенном для этих сообщений разделе облэнерго,
- в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты облэнерго в разных мессенджерах.
Теги: информация, электричество, отключение, облэнерго
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