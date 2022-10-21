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Антоновский мост в Херсоне подвергся удару

21.10.2022 10:00
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Антоновский мост в Херсоне подвергся удару

По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него российскими захватчиками, вечером 20 октября был нанесен очередной удар. Об этом сообщает издание "Мост".
Удар был нанесен в четверг около 23:00. Прозвучало шесть взрывов.
Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережную часть Херсонской области.
В местных пабликах писали, что в направлении моста поехали семь автомобилей "Скорой помощи". Возможно, есть и погибшие.
По утверждению росСМИ, ВСУ выпустили по мосту 12 ракет HIMARS.



Теги: Херсон, мост, обстрел
 
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