В четырех областях ограничена подача электричества

21.10.2022 15:00

Укрэнерго в пятницу, 21 октября, ввело временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в центральных областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений энергетической инфраструктуры.

"Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений - помните об этом", - отметили в компании.