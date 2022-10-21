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В четырех областях ограничена подача электричества

21.10.2022 15:00
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В четырех областях ограничена подача электричества

Укрэнерго в пятницу, 21 октября, ввело временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в центральных областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений энергетической инфраструктуры.
"Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений - помните об этом", - отметили в компании.



Теги: ограничение, область, электроснабжение
 
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