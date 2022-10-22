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"Укрэнерго" ограничило электроснабжение в центральной части страны
В "Укрэнерго" сообщили, что из-за критического увеличения потребления электроэнергии в центральной части страны, дали команду на временное ограничение электроснабжения в четырех областях.
"Сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне 21 октября.
Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" напомнили, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет уменьшить риски принудительных отключений потребителей.
Теги: центр, ограничение, область, электроснабжение
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