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Журналисты установили имена 8000 погибших в Украине россиян
Независимым журналистам и исследователям удалось поименно подтвердить личности 7822 россиян, погибших во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такие данные на 21 октября представлены в совместном проекте изданий "Медиазона" и российской службы BBC.
С начала полномасштабной войны журналисты отслеживают информацию о погибших российских военнослужащих на основе открытых данных – по постам родственников в соцсетях, новостям в региональных СМИ и сообщениям местных властей. "Это число не отражает реальный уровень потерь: мы видим лишь публичные сообщения о гибели. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен", - подчеркивают авторы исследования.
В свою очередь министр обороны РФ Сергея Шойгу 21 сентября заявил, что потери российской армии составляют 5937 человек убитыми.
"Это ложь: даже по нашему подсчету по открытым источникам погибших на тот момент было больше - значит, на самом деле эти цифры исчисляются десятками тысяч", - отмечают авторы исследования.
Следует отметить, что по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на утро 22 октября составили более 67 тысяч человек.
Теги: Украина, Россия, война, потери
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