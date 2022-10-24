МИД Украины договорилось с МАГАТЭ о миссии для опровержения лжи РФ

24.10.2022 15:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы". Об этом он сообщил в своем Twitter после разговора с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.