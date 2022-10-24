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Российские оккупанты объявили набор в "тероборону" Херсона

24.10.2022 12:00
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Российские оккупанты объявили набор в "тероборону" Херсона

Оккупационные "власти" Херсона объявили набор в так называемую "тероборону" Херсона. Об этом сообщает BBC.
"Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", - заявили оккупанты.



Теги: Херсон, оккупанты, тероборона
 
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