"Укрэнерго" ограничивает потребление электроэнергии в семи областях

24.10.2022 13:00

Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго".

Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений", - добавляют в "Укрэнерго".



