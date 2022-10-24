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Зеленский заявил о восстановлении электроснабжения во всех регионах

24.10.2022 08:00
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Зеленский заявил о восстановлении электроснабжения во всех регионах

Во всех регионах Украины, ставших мишенью ракетной атаки России, восстановлена техническая возможность поставки электричества. Об этом сообщил в воскресенье, 23 октября, президент Владимир Зеленский.
"Конечно, во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме. Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это гораздо более долгое и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим... Это время нужно пройти", - сказал он в видеообращении.
Президент призвал продолжать экономно потреблять электроэнергию.
"Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэров наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сегодня точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве", - обратился Зеленский к властям на местах.
Кроме того, он сообщил, что продолжается восстановление и на деоккупированной территории.
"Каждый день я получаю новые отчеты о подключении к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств в освобожденных районах. В частности, только за сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов – снова с газом. Город Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм – еще 300 абонентов с электричеством. Это постоянная работа, которая не прекращается ни дня и продолжается по всей освобожденной территории Украины", - сказал президент.



Теги: восстановление, электроснабжение, Зеленский
 
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