В Черновцах открылся гуманитарный центр для ВПЛ с Луганщины

25.10.2022 11:00

Гуманитарный хаб для ВПЛ из Луганской области начал работать в городе Черновцы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В Черновцах открыли гуманитарный хаб для переселенцев из Луганщины

Адрес: м. Черновцы, ул. Героев Майдана, 7 (помещение ЦНАП).

График работы: вторник - суббота с 10:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что с октября ВПЛ любой общины области могут обращаться для получения гуманитарной помощи в ближайший к ним штаб.

Гугл-форма для получения помощи «Укрпочтой»: https://forms.gle/iUMHAdPcJTsuNU5J7

Гугл-форма для получения напрямую из хаба: https://forms.gle/vGGhsLE3TZhP5dxi7

Формы заполняются для каждого внутренне перемещенного лица индивидуально (включая детей) один раз.

Если вы раньше заполняли регистрационную форму какой-либо громады, эта форма необязательна.

Телефон «горячей линии» по гуманитарным вопросам для мигрантов из Луганщины:

0 800 33 24 75 (бесплатно по Украине). График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.





