В Киев прибыл президент Германии Штайнмайер

25.10.2022 10:00

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня утром прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет "Европейская правда".

По сообщению Офиса Федерального президента, Штайнмайер и Зеленский хотят сделать совместное обращение к немецким городам и муниципалитетам с призывом в ближайшей перспективе заключить новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами и помочь людям, которые там проживают, пережить зиму.