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В Киев прибыл президент Германии Штайнмайер
25.10.2022 10:00
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня утром прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет "Европейская правда".
По сообщению Офиса Федерального президента, Штайнмайер и Зеленский хотят сделать совместное обращение к немецким городам и муниципалитетам с призывом в ближайшей перспективе заключить новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами и помочь людям, которые там проживают, пережить зиму.
Теги: президент, Киев, визит, Германия
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