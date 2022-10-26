ПриватБанк возобновляет работу на освобожденных территориях

26.10.2022 12:00

Отделения ПриватБанка возобновляют работу на деоккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции.

С подробной информацией о возобновлении работы банка на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины можно ознакомиться здесь.



