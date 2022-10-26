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ПриватБанк возобновляет работу на освобожденных территориях
26.10.2022 12:00
Отделения ПриватБанка возобновляют работу на деоккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции.
С подробной информацией о возобновлении работы банка на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины можно ознакомиться здесь.
Теги: работа, ПриватБанк, восстановление, деоккупация
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