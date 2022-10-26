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"Стальной фронт" Ахметова передал ВСУ спутниковые комплексы наведения огня
ВСУ получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня стоимостью 9 млн гривен. Оборудование передано в рамках инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщает Метинвест.
Отмечается, что данное оборужование является дефицитным на фронте. Комплексы оборудованы спутниковой связью и имеют тепловизор, дальномер и gsm-модуль. Средняя стоимость такого комплекса – около 600 тысяч гривен.
"Этих комплексов почти не осталось в Европе. Но они очень нужны как разведчикам, так и корректировщикам минометного и артиллерийского огня. Мы их искали по всему миру и везли более 4-х месяцев. Это - вклад Рината Ахметова и Метинвеста в нашу победу", - рассказал руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.
Теги: помощь, Ринат Ахметов, Метинвест, ВСУ
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