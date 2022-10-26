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В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека

26.10.2022 11:00
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В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека

В результате ракетного удара по Днепру два человека погибли, четверо - ранены, трое из них - тяжелые. Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Это были трагические полсутки… Прилетевшая в Днепр российская ракета убила двух человек. По уточненной информации, четверо - ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых", - отмечает он.
В Офисе президента привели подробности трагедии, которая произошла на АЗС.
"Оккупанты ударили по городу ракетой. В результате удара уничтожен комплекс зданий АЗС - автозаправочные колонки, автомойка, шиномонтаж и 2 автомобиля. Еще один автомобиль поврежден. Также частично разрушены магазин и операторская", - говорится в сообщении.



Теги: Днепр, раненые, ракетный удар, погибшие
 
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