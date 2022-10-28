Укрэнерго ввел ограничения для потребилелей 7 областей

28.10.2022 12:00

Сегодня, 28 октября, снова будут вынужденные отключения электроэнергии. Ограничения коснутся бытовых потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской области. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Уже в 7:00 утра Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Кроме этого, в Центральном регионе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) дополнительно предоставлены объемы для применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. Вынужденные ограничения также будут касаться бытовых потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе», – говорится в сообщении.