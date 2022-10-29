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Кабмин упростил процедуру оформления паспортов
Кабинет министров принял постановление, упрощающее порядок оформления паспортных документов во время военного положения. Об этом сообщает МВД Украины.
Принятыми изменениями регулируются вопросы, которые значительно упрощают порядок оформления паспортных документов во время военного положения, подчеркнули в МВД.
В частности, предусмотрена возможность:
- оформления заграничными дипломатическими учреждениями паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку на основании обращения только одного из родителей;
- формирования е-паспорта гражданина Украины, е-паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, которые не смогли получить изготовленный документ из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий;
- завершение процедуры оформления документов территориальным подразделением ГМС, который не осуществлял прием заявлений;
- пересылка изготовленных документов для их выдачи от одного территориального подразделения ГМС к другому в пределах Украины, а также за границу;
- получение изготовленного загранпаспорта ребенка другим лицом, которое будут определять родители или другие законные представители.
Также расширен круг свидетелей, участвующих в процедуре установления личности при получении паспорта по достижении 18 лет, и предоставлена возможность осуществлять ее в режиме видеоконференцсвязи (в случае невозможности членам семьи присутствовать лично).
Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.
Теги: оформление, паспорт,
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