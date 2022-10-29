В ночь на 30 октября Украина переходит на зимнее время

29.10.2022 17:00

В воскресенье, 30 октября, Украина перейдет на зимнее время. В четыре утра часы нужно будет перевести на один час назад, сообщает Громадське.

Это предусматривает правительственное постановление «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.