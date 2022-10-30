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На Киевщине при содействии Польши открыли 12-й модульный городок для ВПЛ
В Василькове Киевской области открыт модульный городок для внутренне перемещенных лиц, а также тех, кто потерял жилье в результате полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает министерство развития громад и территорий Украины.
Городок открыт в рамках сотрудничества министерства и правительства Польши.
«Открыли 12-й временный модульный городок. Здесь будут жить внутренне перемещенные лица, а также жители многоквартирного дома в Василькове, разрушенного авиаударом. В городке созданы все удобства, чтобы называть это место хоть и временным, но домом», — сказал глава ведомства Алексей Чернышев.
Модульный городок в Василькове состоит из четырех моноблоков по 22 жилые комнаты в каждом. В общей сложности здесь найдут временное убежище 352 человека.
Инфраструктура предполагает все необходимые удобства для жизни и отвечает всем техническим требованиям, в том числе для проживания в любое время года. Есть кухня, столовая, санузлы, душевые кабинки, административные помещения.
Городок освещается и отапливается. Он полностью укомплектован необходимой бытовой техникой и другим оборудованием, а комнаты жильцов — мебелью.
В ведомстве напомнили, что в рамках сотрудничества с коллегами из Польши были открыты и заселены 11 модульных городков для более 3500 человек в деоккупированных населенных пунктах Киевской и Черниговской областей, а также во Львове.
Теги: Польша, помощь, жилье, Киевская область, переселенцы
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