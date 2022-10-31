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Из-за обстрелов задерживается ряд поездов из Киева
31.10.2022 12:00
В связи с обстрелами энергетической инфраструктуры, которые Россия совершила утром 31 октября, обесточены некоторые участки украинской железной дороги, задерживаются несколько поездов. Об этом сообщает "Укрзалізниця".
"В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры, имеем обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение.
Сейчас с задержкой более чем на 30 минут движется поезд №81/82 Киев – Ужгород.
Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов №712 Киев – Краматорск и №732 Киев – Днепр.
80% поездов, которые сейчас в пути, продолжают двигаться по графику.
За задержками можно следить на https://uz-vezemo.com/", - говорится в сообщении.
Теги: Укрзализниця, задержка, поезда
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