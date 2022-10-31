В Украине вводят экстренные отключения света

31.10.2022 11:00

31 октября в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными обстрелами критической инфраструктуры россиянами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.

По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель.

Службы работают на местах над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.