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Воздушные силы Украины сбили 44 крылатые ракеты рашистов
31.10.2022 13:00
В 07.00 31 октября российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил.
"Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область). 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности Воздушного командования "Центр" – 18, Воздушного командования "Юг" – 12, Воздушного командования "Восток" – 9, Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины – 5!", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Россия, уничтожение, ПВО, ракетный удар
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