Кабмин расширил список категорий участников программы обеспечения жильем ВПЛ

02.11.2022 11:00

Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и расширило возможности участия в программе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, право на льготный ипотечный кредит получили ВПЛ, имеющие жилье на территории общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции.

Отмечается, что изменения в Порядок льготного ипотечного кредитования ВПЛ за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), утверждены на заседании Кабмина 1 ноября.