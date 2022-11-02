НЭК "Укрэнерго" ввела графики почасовых отключений света

02.11.2022 10:00

С 6 утра 2 ноября в Украине вводятся в действие графики почасовых отключений электроэнергии, сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате графиков почасовых отключений электроэнергии для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области.

Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго).



