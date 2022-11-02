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Притула объявил новый мегасбор для ВСУ (ВИДЕО)

02.11.2022 13:00
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Притула объявил новый мегасбор для ВСУ (ВИДЕО)

Шоумен и волонтер Сергей Притула 2 ноября объявил очередной мегасбор средств на 50 британских бронетранспортеров Spartan. Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Ну что, готовы?!!! Это очень важный мегасбор! Все подробности в видео. Но, если коротко, то НАДО БРАТЬ!!!" - отмечается в сообщении.



Теги: акция, Сергей Притула, ВСУ
 
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