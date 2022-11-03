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В НСЖУ назвали количество погибших за время агресси РФ журналистов

03.11.2022 13:00
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В НСЖУ назвали количество погибших за время агресси РФ журналистов

НСЖУ требует безопасности и защиты прав журналистов на прифронтовых территориях. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.
"С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 43 медийщика. По верифицированным данным НСЖУ, среди погибших - 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков - гражданских жертв; 22 представителя СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.



Теги: Россия, война, журналисты, погибшие
 
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