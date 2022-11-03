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За 9 часов украинцы собрали более 100 миллионов на "БТР Притулы"

03.11.2022 10:00
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За 9 часов украинцы собрали более 100 миллионов на "БТР Притулы"

В среду, 2 ноября, украинский ведущий, журналист и волонтер Сергей Притула объявил новый сбор на бронированную технику для украинских военных. За 9 часов удалось собрать более 100 миллионов гривен. Об этом сообщил Притула в своем Telegram.
Задача — собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan. Уже зарезервировано 25 единиц этой техники. Планировалось, что сбор продлится со 2 по 8 ноября.



Теги: акция, Сергей Притула, бронетранспортеры
 
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