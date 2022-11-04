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Укрэнерго ограничило электроснабжение в 10 областях
04.11.2022 10:00
В пятницу, 4 ноября, Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения на Днепропетровщине, Кировоградщине, Запорожье, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине, а также Киеве, Киевщине, Черниговщине, Черкасчине и Житомирщине. Об этом сообщает Укрэнерго в Facebook.
Отмечается, в частности, что с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в:
- Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях,
- Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в:
- Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Теги: ограничение, область, электроснабжение
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