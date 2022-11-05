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Страны ЕС передали Украине 500 генераторов

05.11.2022 13:00
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Страны ЕС передали Украине 500 генераторов

17 стран Евросоюза отправили в Украину 500 электрогенераторов для обеспечения доступа к свету и теплу. Об этом сообщает Европейская комиссия.
"Энергетическая инфраструктура Украины получила серьезные повреждения. 17 стран ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов через Механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению", - говорится в сообщении.
Генераторы в Украину поступили от Словении, Словакии, Ирландии, Австрии, Швеции, Испании Германии, Италии, Дании, Финляндии, Эстонии, Бельгии, Болгарии, Люксембурга, Кипра, Польши и Франции.



Теги: помощь, генератор, Евросоюз
 
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