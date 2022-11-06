"Укрэнерго" ввело веерные отключения в семи областях

06.11.2022 11:00

Сегодня, 6 ноября, вводятся графики почасовых отключений (ГПО) в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго".

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.