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"Укрэнерго" ввело веерные отключения в семи областях

06.11.2022 11:00
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"Укрэнерго" ввело веерные отключения в семи областях

Сегодня, 6 ноября, вводятся графики почасовых отключений (ГПО) в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго".
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.



Теги: график, ограничение, область, электроснабжение
 
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