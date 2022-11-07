Последние новости раздела
- В ГУР МО назвали количество оставшихся у РФ "Искандеров"13:00
- В Одессе СБУ задержала экс-боевика "ЛНР"11:00
- Плановые и аварийные отключения света сегодня будут в 7 областях10:00
- Зеленский назвал число потребителей без света08:00
- "Укрэнерго" ввело веерные отключения в семи областях11:00
- Страны ЕС передали Украине 500 генераторов13:00
- Названы семь областей, которые сегодня частично останутся без света11:00
- Украину посетили послы при НАТО 10 государств-членов Альянса11:00
- Укрэнерго ограничило электроснабжение в 10 областях10:00
- В НСЖУ назвали количество погибших за время агресси РФ журналистов13:00
В ГУР МО назвали количество оставшихся у РФ "Искандеров"
07.11.2022 13:00
Для ударов по украинской гражданской инфраструктуре Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
С начала полномасштабного вторжения российская армия из-за постоянных обстрелов украинских городов серьезно истощила свои запасы ракетных вооружений. На сегодняшний день ВС РФ использовали уже около 80% своих современных ракет. В частности, "Искандеров" на вооружении оккупантов осталось лишь 120 единиц.
По данным ГУР МО Украины, в планах Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.
"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил Скибицкий.
Теги: Россия, ракеты, ГУР
Читайте также:
- Россия тренировалась пускать крылатые ракеты в сторону Украины
- Конфликт между Россией и Казахстаном вокруг Байконура может вылиться в 500 млн
- Тормознули россиян с крылатыми ракетами
- Мир на пороге ядерной войны: США и Россия вступили в стадию «холодной войны»
- Трамп обвинил Россию в том, что ему пришлось пустить ракеты на Сирию
- Восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро
- В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова15:00
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк13:00
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Новым гауляйтером Мариуполя стал экс-мэр Якутска и Иркутска17:00
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"15:00
- В Покровске начался отопительный сезон10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ГУР МО назвали количество оставшихся у РФ "Искандеров"13:00
- В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги12:00
- В Одессе СБУ задержала экс-боевика "ЛНР"11:00
- Плановые и аварийные отключения света сегодня будут в 7 областях10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский назвал число потребителей без света08:00
- Беларусский комик Сморыгин сдал экзамен на получение гражданства Украины17:00
- В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова15:00
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк13:00
- "Укрэнерго" ввело веерные отключения в семи областях11:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Донецкая область осталась без света
- В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Покровске начался отопительный сезон
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Из прифронтовой Марьинки эвакуировали всех жителей (ВИДЕО)
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой