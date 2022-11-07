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В Одессе СБУ задержала экс-боевика "ЛНР"

07.11.2022 11:00
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В Одессе СБУ задержала экс-боевика "ЛНР"

В Одесской области контрразведка Службы безопасности разоблачила участника террористической организации "ЛНР". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, затем он долгое время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в РФ.
"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно". По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел", - говорится в сообщении.
Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружием и боеприпасами террористов так называемой "ЛНР" под видом "гуманитарных" грузов из России.
По данным СБУ, находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса РФ в захваченных районах Луганской области.



Теги: Одесса, боевик, задержание, ЛНР
 
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