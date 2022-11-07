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Зеленский назвал число потребителей без света

07.11.2022 08:00
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Зеленский назвал число потребителей без света

В Украине в воскресенье вечером без света оказались 4,5 млн. потребителей. Об этом рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
"На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн. потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно", - сказал он.
По словам Зеленского, на неделе у него было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу вероятных вариантов ситуации в энергетике. "Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим ответные действия", - отметил он.



Теги: электричество, отключение, Зеленский
 
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