Последние новости раздела
- Зеленский назвал число потребителей без света08:00
- "Укрэнерго" ввело веерные отключения в семи областях11:00
- Страны ЕС передали Украине 500 генераторов13:00
- Названы семь областей, которые сегодня частично останутся без света11:00
- Украину посетили послы при НАТО 10 государств-членов Альянса11:00
- Укрэнерго ограничило электроснабжение в 10 областях10:00
- В НСЖУ назвали количество погибших за время агресси РФ журналистов13:00
- Укрэнерго назвало регионы ограниченного электроснабжения на 3 ноября12:00
- За 9 часов украинцы собрали более 100 миллионов на "БТР Притулы"10:00
- Притула объявил новый мегасбор для ВСУ (ВИДЕО)13:00
Зеленский назвал число потребителей без света
07.11.2022 08:00
В Украине в воскресенье вечером без света оказались 4,5 млн. потребителей. Об этом рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
"На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн. потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно", - сказал он.
По словам Зеленского, на неделе у него было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу вероятных вариантов ситуации в энергетике. "Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим ответные действия", - отметил он.
Теги: электричество, отключение, Зеленский
- В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова15:00
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк13:00
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Новым гауляйтером Мариуполя стал экс-мэр Якутска и Иркутска17:00
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"15:00
- В Покровске начался отопительный сезон10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска15:00
- Донецкая область осталась без света13:00
- Зеленский назвал число потребителей без света08:00
- Беларусский комик Сморыгин сдал экзамен на получение гражданства Украины17:00
- В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова15:00
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк13:00
- "Укрэнерго" ввело веерные отключения в семи областях11:00
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Новым гауляйтером Мариуполя стал экс-мэр Якутска и Иркутска17:00
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"15:00
- Страны ЕС передали Украине 500 генераторов13:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Донецкая область осталась без света
- В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Покровске начался отопительный сезон
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Из прифронтовой Марьинки эвакуировали всех жителей (ВИДЕО)
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк
- В Украину едет Стивен Кинг