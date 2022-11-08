Зеленский назвал условия для переговоров с РФ

08.11.2022 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Российской Федерацией. О том, что это за условия он сказал в понедельник, 7 ноября, в видеообращении к участникам Климатического саммита в Египте.

По его словам, каждый должен относиться к необходимости остановить агрессию РФ так же серьезно, как и к климатическим проблемам.

"Главное для нас - информировать мир о продолжающейся российской агрессии, о том дестабилизирующем влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическому и продовольственному кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня очевидно страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также назвал пять условий, при которых возможны переговоры с Россией:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

"Это совершенно ясные условия", - добавил глава государства.