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Сегодня графики почасовых плановых отключений будут действовать по всей Украине

09.11.2022 10:00
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Сегодня графики почасовых плановых отключений будут действовать по всей Украине

9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.



Теги: ограничение, область, электроснабжение
 
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