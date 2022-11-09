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Шойгу проинспектировал войска оккупантов в Украине
09.11.2022 08:00
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт войск РФ в Украине и заслушал доклад генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщает пресслужба Минобороны РФ.
В сообщении отмечается, что на командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала Суровикина относительно текущей оперативной обстановки, характера действий противника, выполнения российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно по вопросам обеспечения всеми видами обеспечения прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в пределах частичной мобилизации.
Теги: Сергей Шойгу, оккупанты, инспекция
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