Сегодня режим плановых отключений электроэнергии будет действовать в 8 областях

11.11.2022 10:00

В Украине 11 ноября аварийные отключения электроэнергии пока не предусмотрены. Больше всего плановых отключений света будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Так, с 05:00 до 23:00 режим плановых отключений будет действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. С 15:00 до 20:00 его применят во всех остальных областях Украины.

График отключений в каждом районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго). При этом аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.