- В Киеве презентовали проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn"13:00
- В Херсоне партизаны установили флаг Украины перед зданием ОГА12:00
- Сегодня режим плановых отключений электроэнергии будет действовать в 8 областях10:00
- В Киеве открыли Центр помощи спасенным11:00
- В Днепре оккупанты уничтожили один из складов Новой почты08:00
- Сегодня графики почасовых плановых отключений будут действовать по всей Украине10:00
- Шойгу проинспектировал войска оккупантов в Украине08:00
- "Укрэнерго" ввело плановые отключения света в 7 областях10:00
- Зеленский назвал условия для переговоров с РФ08:00
- В Украину прибыли первые ЗРК NASAMS и Aspide15:00
В Киеве презентовали проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn"
Проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn" стартовал в четверг, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Метинвест.
Цель проекта - создать план восстановления города. Ожидается, что к его реализации присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР), украинские власти и представители крупного бизнеса – компании SCM и Метинвест Рината Ахметова. Интерес также подтвердили мэры ряда европейских городов.
Реализация "Mariupol: Reborn" обещает стать самым масштабным проектом в Европе со времен Второй мировой войны.
"Наши герои держали оборону города, Азовстали, 86 суток. Сегодня уже освобождаются наши города, села. Скоро так будет и с Мариуполем, он будет деблокирован, возвращен в Украину. И мы начнем возрождение города Марии. Мариуполь станет символом возвращения мира в Европу", - прокомментировал старт проекта мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Теги: Мариуполь, проект, презентация, восстановление
- Мариуполь подключился к туристическому проекту MoreInfo
- Мариуполь вступил в Евросоюз. На один день
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину
- В Мариуполе возведут дом-лабораторию
- Студентов научат управлять спутниками
- Проект мариупольской школьницы высоко оценили в Нидерландах
- В Славянске изменился график движения троллейбусов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе озвучили потери оккупантов под Бахмутом15:00
- Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки13:00
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ДТЭК предкпредила об экстренном отключении света на Донетчине09:00
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"17:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску13:00
- Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС12:00
- В Киеве презентовали проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn"13:00
- В Херсоне партизаны установили флаг Украины перед зданием ОГА12:00
- В Славянске изменился график движения троллейбусов11:00
- Сегодня режим плановых отключений электроэнергии будет действовать в 8 областях10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- США выделили Украине новый пакет военной помощи08:00
- Минцифры запустило сайт для финансовой поддержки предпринимателей17:00
- В Генштабе озвучили потери оккупантов под Бахмутом15:00
- Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки13:00
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую12:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- На Луганщине в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"
- В Дрездене открыли "Украинский дом"
- В Генштабе озвучили потери оккупантов под Бахмутом
- В "ДНР" признали срыв отопительного сезона
- На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую
- В оккупированной Ясиноватой горит подстанция
- Зеленский назвал условия для переговоров с РФ