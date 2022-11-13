Укрэнерго опубликовало график плановых отключений света на 13 ноября

13.11.2022 11:00

В течение суток 13 ноября будут задействованы плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об этом сообщает Укрэнерго.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.