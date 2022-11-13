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Укрзализныця запустила акцию "Билет к победе"

13.11.2022 15:00
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Укрзализныця запустила акцию "Билет к победе"

В честь освобождения Херсона и с мечтой о Симферополе Укрзализныця запустила продажу билетов на первые поезда в деоккупированные украинские города. Об этом сообщает прессслужба УЗ.
Речь идет о благотворительном проекте "Билет к победе", который она начала вместе с платформой UNITED24. Уже сегодня каждый желающий может оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.
Как отмечают в Укрзализныци, билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.
"Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев - Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время! - говорят в компании. - Рейсы будет совершать легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях".
Все билеты в деоккупированные города будут благотворительными. Средства от продажи билетов через платформу UNITED24 будут направлены на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.



Теги: билеты, акция, Укрзализниця, победа
 
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