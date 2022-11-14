Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на 14 ноября

14.11.2022 11:00

В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В других областях отключения пока не прогнозируются.