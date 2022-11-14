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Зеленский посетил освобожденный Херсон

14.11.2022 13:00
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Зеленский посетил освобожденный Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - обратился глава государства к военным.
Он также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.



Теги: визит, Херсон, Зеленский
 
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