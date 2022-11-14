Зеленский посетил освобожденный Херсон

14.11.2022 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - обратился глава государства к военным.

Он также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.